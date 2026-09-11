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Журнал «Профиль»

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Командующий CENTCOM отправился в Саудовскую Аравию из-за наступления хуситов – Axios

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман дважды звонил президенту США Дональду Трампу на этой неделе, призывая нанести удары по хуситам, сообщает в пятницу, 11 сентября 2026 года, портал Axios.

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