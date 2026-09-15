Shot: Квартиру Бориса Моисеева в Болгарии не могут продать уже два года

Квартиру музыканта Бориса Моисеева в Болгарии не могут продать уже два года. По данным Shot, ценник снижали уже три раза, однако покупатели все равно не находятся.
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