СМИ: президент Бангладеш решил распустить парламент страны на фоне беспорядков

Президент Бангладеш Мохаммад Шахабуддин в ходе совещания с представителями политических партий, общественных организаций, а также главами военного командования обсудил план по реформированию власти в стране.
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