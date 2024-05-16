Политолог Васильев: США не видят альтернатив Зеленскому

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена о том, что выборы на Украине состоятся, "когда граждане страны согласятся, что условия позволяют".