Политолог Васильев: США не видят альтернатив Зеленскому

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена о том, что выборы на Украине состоятся, "когда граждане страны согласятся, что условия позволяют".
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