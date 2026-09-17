Россияне стали чаще сдавать анализы из-за усталости

Россияне стали заметно чаще сдавать анализы из-за постоянной усталости. Как сообщает «Коммерсантъ», за год число таких запросов выросло примерно втрое.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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