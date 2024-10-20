Сотрудников полиции подозревают в разбое в особо крупном размере в Орловской области

В Орловской области возбуждено уголовное дело о разбое в особо крупном размере. По версии следствия, сотрудники отдельного батальона ДПС Госавтоинспекции МВД России по Орловской области остановили автомобиль местного жителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, и похитили из салона принадлежащие ему денежные средства в сумме свыше 2 миллионов 660 тысяч рублей.