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Сотрудников полиции подозревают в разбое в особо крупном размере в Орловской области

Сотрудников полиции подозревают в разбое в особо крупном размере в Орловской области

В Орловской области возбуждено уголовное дело о разбое в особо крупном размере. По версии следствия, сотрудники отдельного батальона ДПС Госавтоинспекции МВД России по Орловской области остановили автомобиль местного жителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, и похитили из салона принадлежащие ему денежные средства в сумме свыше 2 миллионов 660 тысяч рублей.

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