Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 773 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • GISMbICH
    Тем более, что 88,8 процента капитала ФРС принадлежит России в лице царя Николая II и его убитой по заказу владельцев..."Требуем от Росси...
  • Сергей Потемкин
    Европа будет терпеть сколько угодно"Нас от вас тошни...
  • Александр
    а ещё своевременно бить внутри, своих Иуд. Как завещали классики, "больно, но аккуратно". Заблудшие души можно увещев...Американский тупик

Американский тупик

Американский тупик

Администрация Байдена не просто так пытается удержать украинский режим от полного и бесповоротного развала уже в ближайшие месяцы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вик Норд
Африканский корпус,Ближ.Восточный фронт(Сирия,Ливия,Иран,Египет)Арктическая группировка(в том числе Балтика,и Аляска),Южн.-Центр.Американские военно-морские базы,в том числе на Кубе,и Венесуэле... .
Ответить
13 час.
А
Александр
а ещё своевременно бить внутри, своих Иуд. Как завещали классики, &quot;больно, но аккуратно&quot;. Заблудшие души можно увещевать и прощать, но конкретным утыркам сворачивать шеи обязательно
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх