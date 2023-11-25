Администрация Байдена не просто так пытается удержать украинский режим от полного и бесповоротного развала уже в ближайшие месяцы.
Американский тупик
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Вик Норд
Африканский корпус,Ближ.Восточный фронт(Сирия,Ливия,Иран,Египет)Арктическая группировка(в том числе Балтика,и Аляска),Южн.-Центр.Американские военно-морские базы,в том числе на Кубе,и Венесуэле... .
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13 час.
А
Александр
а ещё своевременно бить внутри, своих Иуд. Как завещали классики, "больно, но аккуратно". Заблудшие души можно увещевать и прощать, но конкретным утыркам сворачивать шеи обязательно
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6 час.
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