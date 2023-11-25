Американский тупик

Африканский корпус,Ближ.Восточный фронт(Сирия,Ливия,Иран,Египет)Арктическая группировка(в том числе Балтика,и Аляска),Южн.-Центр.Американские военно-морские базы,в том числе на Кубе,и Венесуэле... .

А

Александр

а ещё своевременно бить внутри, своих Иуд. Как завещали классики, "больно, но аккуратно". Заблудшие души можно увещевать и прощать, но конкретным утыркам сворачивать шеи обязательно