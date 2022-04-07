Кевин Дюрэнт оформил трипл-дабл в матче с «Нью-Йорком». «Бруклин» отыгрался с «-21»

Кевин Дюрэнт оформил трипл-дабл в матче с «Нью-Йорком». «Бруклин» отыгрался с «-21»

Звездный форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт помог команде добиться победы в дерби с «Нью-Йорком» – 110:98.

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