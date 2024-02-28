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Совфед подключится к организации похорон с экс-премьером СССР Рыжковым

Совфед подключится к организации похорон с экс-премьером СССР Рыжковым

Верхняя палата парламента примет участие в организации похорон премьер-министра СССР и экс-сенатора Николая Рыжкова, сообщил глава комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

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