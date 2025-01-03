20 фото, которые порадуют настоящих перфекционистов

Как же сложно жить, когда все вокруг обязательно должно быть идеальным! Идеально разложенные вещи на полке, идеально подстриженный газон, идеальная уборка, укладка, макияж… Да что угодно! Если для большинства людей это — мелочи, то для перфекционистов — жизненная необходимость.