МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Малайзия планирует два министерских визита в Россию в 2022 году, целями которых будет развитие связей между молодежью двух стран, а также укрепление политических и экономических отношений, сообщило РИА Новости малайзийское посольство в Москве.