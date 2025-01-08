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Стало известно о планах США в отношении поставок оружия ВСУ

Стало известно о планах США в отношении поставок оружия ВСУ

Блинкен: США будут отправлять ВСУ оружие до последнего дня Байдена у власти США намерены отправлять Украине военную помощь до последнего дня администрации американского президента Джо Байдена, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен во время пресс-конференции во Франции.

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