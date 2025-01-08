Стало известно о планах США в отношении поставок оружия ВСУ

Блинкен: США будут отправлять ВСУ оружие до последнего дня Байдена у власти США намерены отправлять Украине военную помощь до последнего дня администрации американского президента Джо Байдена, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен во время пресс-конференции во Франции.