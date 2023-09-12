Совсем скоро начнутся закупки отечественных автомобилей для чиновников. Госслужащие точно должны передвигаться на машинах российского производства, заявил президент России Владимир Путин во время выступления на Восточном экономическом форуме.
Путин: чиновники точно должны передвигаться на отечественных автомобилях
Комментарии
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FФ
Fvolodya55 Федоров
Это я поддерживаю голосуя обеими руками. Вопрос только в одном. Кто считается в РФ чиновником, а кто нет? Депутат гос. Думы живущий постоянно рядом со своей работой получающий з.п. на постоянной основе это кто? Так же депутаты городских и муниципальных образований. На каких отечественных авто они будут передвигаться АУРУС, ЛАДА, УАЗ, Москвич со спец. сборкой?
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