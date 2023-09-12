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Путин: чиновники точно должны передвигаться на отечественных автомобилях

Путин: чиновники точно должны передвигаться на отечественных автомобилях

Совсем скоро начнутся закупки отечественных автомобилей для чиновников. Госслужащие точно должны передвигаться на машинах российского производства, заявил президент России Владимир Путин во время выступления на Восточном экономическом форуме.

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Комментарии
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Fvolodya55 Федоров
Это я поддерживаю голосуя обеими руками. Вопрос только в одном. Кто считается в РФ чиновником, а кто нет? Депутат гос. Думы живущий постоянно рядом со своей работой получающий з.п. на постоянной основе это кто? Так же депутаты городских и муниципальных образований. На каких отечественных авто они будут передвигаться АУРУС, ЛАДА, УАЗ, Москвич со спец. сборкой?
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