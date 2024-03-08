Московская неделя моды стала международной

Московская неделя моды стала поистине международной. Дизайнеры из Китая и Египта, Эфиопии, Индии, Турции и Коста-Рики показали свои коллекции в «Манеже» и привлекли внимание не только профессиональной прессы, но и простых зрителей.
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