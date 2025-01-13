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Челябинские спасатели вывезли попросившего о помощи туриста из нацпарка «Таганай»

Челябинские спасатели вывезли попросившего о помощи туриста из нацпарка «Таганай»

Спасатели златоустовского отряда Поисково-спасательной службы (ПСС) Челябинской области помогли туристу с ограниченными мобильными возможностями вернуться из пешего похода по национальному парку «Таганай».

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