Южная Корея провела учения своих ПВО для демонстрации силы перед КНДР

Южная Корея провела учения своих ПВО с боевыми стрельбами в ответ на запуск КНДР нескольких баллистических ракет сутками ранее, заявили в комитете начальников штабов страны 6 ноября, сообщает агентство Yonhap.
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