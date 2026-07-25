Agnico Eagle инвестирует в покупку доли в Cadillac Mines в рамках ее IPO

Один из лидеров мировой золотодобывающей промышленности, канадская корпорация Agnico Eagle Mines Limited (NYSE: AEM, TSX: AEM), заключила подписочное соглашение о приобретении существенной доли в компании Cadillac Mines Corporation.
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