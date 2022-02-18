«Ох уж эти русские»: Рогозин ответил постпреду США при ООН

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале прокомментировал высказывание главы американской миссии в Организации Объединенных Наций Линды Томас-Гринфилд, которая сообщила, что Москва уже «вторгалась в другие части Восточной Европы».