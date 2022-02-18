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«Ох уж эти русские»: Рогозин ответил постпреду США при ООН

«Ох уж эти русские»: Рогозин ответил постпреду США при ООН

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале прокомментировал высказывание главы американской миссии в Организации Объединенных Наций Линды Томас-Гринфилд, которая сообщила, что Москва уже «вторгалась в другие части Восточной Европы».

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