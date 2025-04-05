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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сергей Устюгов о глобальном потеплении: «Через 10 лет лыжный спорт останется только в холодных регионах. Надеюсь, появится новый стиль – лыжи с парусом или на диване»

– Каким будет лыжный спорт в мире через 10 лет? – Через 10 лет наступит глобальное потепление, и лыжный спорт останется только в России, в холодных регионах.

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Комментарии
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Maxim
Лыжи с парусом - прекрасная тема.. Надо - заняться..
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17 час.
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