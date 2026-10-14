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Иркутск Сегодня

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Иркутский аэропорт за 9 месяцев обслужил почти 3 миллиона пассажиров

Пассажиропоток иркутского аэропорта за январь-сентябрь 2026 года составил 2 911 615 человек. Самым загруженным месяцем стал март, когда было обслужено 351 408 пассажиров.

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