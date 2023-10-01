Путин поздравил военных с Днем Сухопутных войск РФ

Представители Сухопутных войск Российской Федерации по праву гордятся именами и подвигами выдающихся военачальников и полководцев, солдат и офицеров, которые столетиями служат Родине и стяжали бессмертную славу на полях сражений.
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