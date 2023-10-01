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Парламентская газета

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Путин поздравил военных с Днем Сухопутных войск РФ

Путин поздравил военных с Днем Сухопутных войск РФ

Представители Сухопутных войск Российской Федерации по праву гордятся именами и подвигами выдающихся военачальников и полководцев, солдат и офицеров, которые столетиями служат Родине и стяжали бессмертную славу на полях сражений.

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