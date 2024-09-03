Мирный житель пострадал в результате сброса ВОП с беспилотника в Горловке

В районе Горловки Донецкой Народной Республики (ДНР) в результате сброса взрывоопасного предмета (ВОП) с беспилотника вооруженных формирований Украины (ВФУ) в жилом массиве «Строитель» был ранен мирный житель.
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