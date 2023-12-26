Собянин: За 12 лет археологи обнаружили в Москве более 100 тыс находок

Все находки очистят, опишут, отреставрируют и отправят по музеям Москва — один из стариннейших городов страны, так что, как сегодня напомнил мэр Москвы Сергей Собянин, здесь всегда есть чем заняться археологам.
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