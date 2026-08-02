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Царьград

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Мария Шарапова поделилась кадрами с отдыха с мужем на Астипалее

Мария Шарапова поделилась кадрами с отдыха с мужем на Астипалее

Теннисистка Мария Шарапова опубликовала в соцсетях свежие фото с греческого острова Астипалея. На снимках она вместе с Александром Гилксом прогуливается по городу, на фоне открывается живописный вид на Эгейское море.

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