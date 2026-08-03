ВСУ атаковали Белгородскую область, пострадали трое гражданских

В результате атак Вооружённых сил Украины на Белгородскую область пострадали три человека. В Шебекино и селе Ржевка травмы получили женщины, а в посёлке Пролетарский мужчина получил ожоги из-за взрыва беспилотника на балконе многоквартирного дома.