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Царьград

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ВСУ атаковали Белгородскую область, пострадали трое гражданских

ВСУ атаковали Белгородскую область, пострадали трое гражданских

В результате атак Вооружённых сил Украины на Белгородскую область пострадали три человека. В Шебекино и селе Ржевка травмы получили женщины, а в посёлке Пролетарский мужчина получил ожоги из-за взрыва беспилотника на балконе многоквартирного дома.

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