Германия продолжит получать российскую нефть, но будет выдавать ее за казахскую

Поставки «черного золота» усложнятся и подорожают ради соблюдения политического единства Европы Евгений Берсенев На фото: нефтеперерабатывающий завод ПКК, Бранденбург, Шведт (Фото: Patrick Pleul/dpa/picture-alliance/TASS) Материал комментируют: Игорь Юшков Довольно громкое заявление о том, что германские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в Шведте и Лойне не стали заказывать на 2023 год российскую нефть, однако оформили заявки на прокачку «черного золота» из Казахстана, сделало Министерство по делам экономики и защиты климата ФРГ.