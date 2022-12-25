БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

73 938 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Мурыгин
    До боли все знакомо, со времен СССР ничего не изменилось, все та же не обеспеченность необходимым для эффективной стр...Боль и нищета рос...
  • Тамара Фролова
    Мне собственно все равно будут там мои данные или нет. Скрывать нечего и скрываться не надо.ПРОНЬКО: РУССКИМ ...
  • Александр Самбур
    у ебанько как всегда всё гавно в кучу и на вентиляторПРОНЬКО: "БЛИЗКА ...

Германия продолжит получать российскую нефть, но будет выдавать ее за казахскую

Германия продолжит получать российскую нефть, но будет выдавать ее за казахскую

Поставки «черного золота» усложнятся и подорожают ради соблюдения политического единства Европы Евгений Берсенев На фото: нефтеперерабатывающий завод ПКК, Бранденбург, Шведт (Фото: Patrick Pleul/dpa/picture-alliance/TASS) Материал комментируют: Игорь Юшков Довольно громкое заявление о том, что германские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в Шведте и Лойне не стали заказывать на 2023 год российскую нефть, однако оформили заявки на прокачку «черного золота» из Казахстана, сделало Министерство по делам экономики и защиты климата ФРГ.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх