ИА Новороссия Как пишет The Washington Post, ссылаясь на источник, знакомый с ухудшающейся ситуацией с ПВО Украины, в стране закончились современные средства, которые критически важны для перехвата русских баллистических ракет.
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