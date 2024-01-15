РБК: в подложном заявлении СПб биржи о банкротстве говорилось о многомиллионном долге перед банками

Об этом сказано в тексте документа, с которым ознакомилось агентство. Позже СПб биржа заявила, что долгов у нее нет, а подпись и печать были подделаныВ подложном заявлении о банкротстве СПб биржи говорилось о долгах в 435 млн рублей перед Сбербанком и ВТБ.
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