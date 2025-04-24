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Россиян предупредили об активизации связанных с экзаменами мошеннических схем

Россиян предупредили об активизации связанных с экзаменами мошеннических схем

В связи с приближением школьных экзаменов участились случаи рассылок в мессенджерах, которые предлагают детям получить варианты экзаменационных ответов ЕГЭ и ОГЭ, а также «помощь» в сдаче экзаменов, предупредил в беседе с RT руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

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