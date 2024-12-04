Суд заочно арестовал гражданина ФРГ после его появления в Курской области

Ленинский районный суд города Курска избрал заочно меру пресечения в виде заключения под стражу гражданину ФРГ Коннолли Николасу Симону, который обвиняется в незаконном пересечении госграницы России в Курской области.
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