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MotoGP. Гран-при Испании. Куартараро выиграл квалификацию, Марк Маркес – 2-й после четырех поулов подряд, Баньяя – 3-й, Алекс Маркес – 4-й

Пилот «Ямахи» Фабио Куартараро показал лучшее время в квалификации MotoGP к Гран-при Испании. Команда завоевала первый поул с Гран-при Индонезии-2022.

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