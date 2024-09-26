Корабли РФ и Китая отработали маневрирование и задачи на учениях в Охотском море

Скриншот видео В Охотском море в рамках российско-китайского военно-морского учения "Бэйбу/Взаимодействие – 2024" совместный отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота и ВМС КНР отработал маневрирование и построение походного ордера, задачи по ПВО, а еще охрану и оборону отряда при стоянке на незащищенном рейде.
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