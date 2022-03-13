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Единогласное решение и нокаут коленом в прыжке: как Анкалаев и Мурзаканов одержали победы на UFC Fight Night 203

Единогласное решение и нокаут коленом в прыжке: как Анкалаев и Мурзаканов одержали победы на UFC Fight Night 203

Магомед Анкалаев взял верх над Тиаго Сантосом в главном поединке турнира UFC Fight Night 203. Бой продлился все запланированные пять раундов, по итогам которых трое судей встали на сторону россиянина и позволили ему выиграть восьмую схватку подряд.

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