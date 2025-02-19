В Госдуме призвали наказать сенатора США Уикера за слова о казни Путина

Заявление американского сенатора Роджера Уикера о президенте России Владимире Путине являются преступлением, он должен быть привлечен к уголовной ответственности по российскому законодательству, заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия «Родина»).
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