Русская весна
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Русская весна

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В Госдуме призвали наказать сенатора США Уикера за слова о казни Путина

В Госдуме призвали наказать сенатора США Уикера за слова о казни Путина

Заявление американского сенатора Роджера Уикера о президенте России Владимире Путине являются преступлением, он должен быть привлечен к уголовной ответственности по российскому законодательству, заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия «Родина»).

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Комментарии
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Eduard
Его самого на электрический стул посатят !
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