Ледяной душ для НАТО: слова Путина об ударах вызвали истерику на Западе

Заявления президента России Владимира Путина, сделанные накануне, произвели отрезвляющий эффект на западное сообщество.
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