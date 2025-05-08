Американцы придумали депортировать мигрантов в разодранную войной страну

Сообщается, что администрация Трампа планирует депортировать группу иммигрантов в Ливию, несмотря на предпринятые в среду судьей попытки заблокировать любые подобные полеты и предыдущее осуждение Госдепартаментом “опасных для жизни” условий содержания в тюрьмах североафриканской страны .
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