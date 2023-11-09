Weapons and Strategy: гибель Частякова может быть «посланием» Залужному

Бывший помощник замминистра обороны США Стивен Брайен в материале для Weapons and Strategy заявил, что гибель помощника главкома украинских войск Геннадия Частякова может быть "посланием" Валерию Залужному.
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