В Грузии назвали символическим решение ЕС отменить безвиз для дипломатов

Решение министров иностранных дел ЕС о необходимости приостановки безвизового режима для владельцев дипломатических паспортов Грузии является по суди символическим и антигрузинским шагом, 17 декабря заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге.