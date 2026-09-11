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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Педро де ла Роса: «Стролла сильно недооценивают. Ланс так же быстр, как Алонсо»

Амбассадор « Астон Мартин » и бывший пилот «Ф-1» Педро де ла Роса оценил уровень выступлений Ланса Стролла .

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