«Всегда будут с набитой мордой»: Андрей Панферов прокомментировал взятие Авдеевки

Вооруженные силы России полностью взяли под контроль Авдеевку в ДНР, сообщило Минобороны. При этом лишь отдельным разрозненным формированиям украинских боевиков удалось спешно покинуть Авдеевку, бросив вооружение и военную технику.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии