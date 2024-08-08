Обстановка в Курской области остаётся сложной, противник подтягивает резервы к местам боестолкновений Несмотря на появляющиеся периодически заявления о ликвидации прорыва украинских войск на территорию Курской области, выбить противника с занятой им территории не удалось.
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