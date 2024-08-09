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В Свердловской области назвали вакансии с самой высокой зарплатой

В Свердловской области назвали вакансии с самой высокой зарплатой

Лидерами стали менеджеры и аграрииНа рынке работы в Свердловской области вырос спрос на менеджеров. Именно они оказались на первой строчке в июльском рейтинге "Авито Работы" по размеру зарплат.

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