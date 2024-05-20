Направление в ПНД для клиентов РЖД. ФАС внесла в правительство новые, улучшенные Правила недискриминационного доступа к железной дороге

Федеральная антимонопольная служба внесла в Правительство проект новой редакции правил недискриминационного доступа (ПНД) перевозчиков к инфраструктуре железнодорожного транспорта общего пользования, сообщил 16 мая на коллегии ведомства его глава Максим Шаскольский.
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