В Новый год еще больше хлопот: дворник из Актау о профессии с оптимизмом

Для Алмагуль Ерлепесовой Новый год не только большой праздник, но и ответственная работа. Она дворник, а это значит, что в праздники предстоит убирать улицы и дворы, где так весело народ отмечал смену годов.
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