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Владимир Ефимов: спорткомплекс, технопарк и гостиницу построят в Ростокино

Владимир Ефимов: спорткомплекс, технопарк и гостиницу построят в Ростокино

Строительство ряда общественно-деловых объектов запланировано на северо-востоке Москвы в рамках программы комплексного развития территорий, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

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