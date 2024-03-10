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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мостовой о конфликте на Украине: «Большинство устало от него. Люди хотят жить спокойно и без проблем»

– Изменилась ли атмосфера в России с начала конфликта на Украине (формулировка изменена в соответствии с законами РФ – Sports)? – Да.

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