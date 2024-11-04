Боррель поздравил Санду с победой на президентских выборах в Молдавии

Глава евродипломатии Жозеп Боррель поздравил действующего президента Майю Санду с победой во втором туре президентских выборов в Молдавии, заявив, что граждане страны своим выбором продемонстрировали свою решимость строить европейское будущее.
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