Кранты Молдавии теперь. Эта шалава, пропиндосовская, превратит страну в клааку.

СХ

Сергей Храмов

Интересно Санду расстреляет народ Молдавии как это случалось с четой Чеуческу в Румынии или успеет добежать до румынской границы? РВСН.