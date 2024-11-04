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Боррель поздравил Санду с победой на президентских выборах в Молдавии

Глава евродипломатии Жозеп Боррель поздравил действующего президента Майю Санду с победой во втором туре президентских выборов в Молдавии, заявив, что граждане страны своим выбором продемонстрировали свою решимость строить европейское будущее.

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Комментарии
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Ф
Фил
Кранты Молдавии теперь. Эта шалава, пропиндосовская, превратит страну в клааку.
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1 д.
СХ
Сергей Храмов
Интересно Санду расстреляет народ Молдавии как это случалось с четой Чеуческу в Румынии или успеет добежать до румынской границы? РВСН.
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1 д.

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