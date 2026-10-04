Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Трамп предложил отказаться от перевода часов на зимнее время

Трамп предложил отказаться от перевода часов на зимнее время

Перевод часов на зимнее время мешает жить американцам, выводит их из равновесия и «дискомбобулирует», следовательно, от него нужно отказаться.

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