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Во имя высших государственных интересов

Во имя высших государственных интересов

Ради величия и процветания России всегда полезно быть сдержанным на язык  и настроенным максимально благожелательно к окружающему миру  Новая статья Президента РФ Владимира Путина ««Быть открытыми, несмотря на прошлое», поводом для написания которой стало 80-летие начала Великой Отечественной войны, вряд ли будет воспринята однозначно и достаточно адекватно в нашем, чего греха таить, пронизанном нигилизмом обществе, коему в тягость даже соблюдение элементарных санитарных норм в период эпидемии.

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Андрей Баканин
Возможно, без великих потрясений сейчас великую Россию уже не построить. Впрочем, Президенту виднее. Здесь я с автором согласен.
Дед Щукарь
В том-то и соль, что ВВП строит Россию избегая потрясений. Никаких резких движений. Потому и начали сажать разных навальных с платошкиными. А вот Запад потрясет, капитально потрясет.
Розалинда Геварис
Я с Вами, автор, согласна в том, что тяжесть шапки Мономаха неизмерима...Однако, желание понравиться Западу- во многих вопросах: медицина, образование пенсионного
Людмила Анисина
не нужно Божий дар с яичницей путать,есть такая поговорка на Руси))
Розалинда Геварис
Я с Вами, автор, согласна в том, что тяжесть шапки Мономаха неизмерима...Однако, желание понравиться Западу- во многих вопросах: медицина, образование пенсионного
Розалинда Геварис
Я с Вами, автор, согласна в том, что тяжесть шапки Мономаха неизмерима...Однако, желание понравиться Западу- во многих вопросах: медицина, образование пенсионного
Розалинда Геварис
Я с Вами, автор, согласна в том, что тяжесть шапки Мономаха неизмерима...Однако, желание понравиться Западу- во многих вопросах: медицина, образование пенсионного
АНГЕЛ АНГЕЛ
А что нет премьера и правительства которые должны решать в первую очередь внутреннюю политику, экономику и т.д. Принят закон р запрете взимания приставами если меньше прожиточного минимума, а вступит в силу с 1 февраля 2022 года, но извините как людям жить сейчас? Это что такая проблема уже с 1 сентября решить этот вопрос? Когда будет вообще МРОТ и минимальная пенсия на уровне 45 т.руб. или что так и будем откладывать бабки для будущего поколения и разворовывать их? Национальное достояние, опять почему не вложить в экономику, производство и сельское хозяйство? Когда создадут рабочие места и будут у россиян достойные зарплаты и пенсии.. за 2 года стариков сократилось на 1.3.мил. куда делись эти деньги? в этом уже более 500т.чел. и что? Производство не может развиваться если в стране не будет потребления не помоешных продуктов, а хотя бы эконом класса и увеличивать потребление населением премиум класса, это здоровое питание, здоровое поколение, рождаемость, и как следствие уменьшение затрат на здравоохранение... Но необходимо и не забывать об ежегодной диспансеризации и обследовании всех граждан.... То есть нужно комплексно решать вопросы, а не вырывать из контекста, вот женщин с детьми поддержим, а пенсионеры подождут, а почему не поддержать и студентов, учащихся в ПТУ и т.д.... Надо решать а не бла бла бла травить и обещать... Так же оперативно как и с обнулением срока президентства...
Александр Александров
Значит и во внутренней политике предлагаете шашкой махать... Понятно...
АНГЕЛ АНГЕЛ
Работать а не махать, это руководители пока руками водят и не более...
Людмила Анисина
А вы откройте глаза и увидите то немалое.что делается для решения всех этих вопросов.Не нужно в гротеск возводить обычные проблемы всех госдарств. Но понятно.что вы их открывать не будите,не для этого вы писали коммент))) Будьте здоровы)))
Александр Александров
Какие "эти"? Падение производства в России во время пандемии меньше, чем во Франции и Германии. Предприятия работают. Ограничения коснулись торгашей и обслуги. Всякие там спа-салоны, рестораны и кальяльные. Вполне нормально руководят. Средняя зарплата на комбинате, откуда я ушёл на пенсию приближается к 70-и тысячам.
Лаврентий Палыч Берия
Руководители просто супер! Инфляция в стране которая не печатает деньги и не занимается эмиссией в экономику и не помогает своему мелкому и среднему бизнесу никак- в 4,5 раза выше чем в самой отстойной стране ЕС! 75% страны за чертой бедности, средние пенсии -146$, средняя ЗП 235$, даже в нищей Румынии приняли закон- зарплата НЕ может быть ниже 700 евро!
валерий двойнишников
Правильно...потому и не падения-производства то нет от слова совсем...
Александр Александров
В конце концов! Купите себе букварь. Ошибки глаз корябают и вообще непонятно, что сказать-то хотели.
Серж Прологов
А можно поподробнее о "государственных интересах"? А то у нас под "государственные интересы"... Прям как у Филатова: "Я под энтот аньтирес сплавлю им пеньку и лес... Ну-ка скинь тоску и лень и в дорогу сей же день. ГУСУДАРСТВЕННОЕ ДЕЛО: по зарез нужон олень!.."
Павел
Под государственными делами у нас понимается всё, что угодно, но заканчивается одним и тем же, поглубже запустить руку в карман народа, так как кто то посчитал, что у него много денег, а у олигархов и чиновников маловатою, и придумывают новые налоги и бесконечные акцизы на всё и вся. Опять таки в интересах народа и заботе о нём.
александр петров
Да конечно, тяжела шапка "Мономаха" однако. Уж сколько лет находясь у власти, нашему гаранту, помимо международных вопросов страны, приходится решать в ручном режиме и внутренние проблемы? А чем тогда занимается правительство и наша, проевшая всем плешь, гос.дупа?? Тем более за такие деньги из бюджета. Ведь по сути мало того что не исполняют указы гаранта, так некоторые просто игнорируют. И это факт. Более того, порой вводят в заблуждение своими доводами и принимаются законы, которые бьют по населению. Это и оптимизация здравоохранения, это и переход от классического образования к ЕГЭ, это и пенсионная реформа, и так можно продолжать еще долго. Почему, за свои действия или бездействия эти чины не несут персональной ответственности? Не справляется чин, не исполняет данные и взятые обязательства - гнать в шею, причем без всех "ништяков". Свято место, пусто не бывает, тем паче к кормушке!! Ну нельзя же руководить медициной ставить экономиста или "булгахтера"!! Нельзя в инкубаторах за год вырастить успешных руководителей, как нельзя в инкубаторе за три месяца вырастить великого музыканта. В свое время смотрел передачу с Вишневской. "Для того, что бы выпустить из консерватории талантливого музыканта, дирижера, композитора, мы тратим десятилетия!!" А у нас наклепали этих инкубаторов и думают что молодая поросль после выпуска из этих инкубаторов поднимет нам экономику!!Это же абсурд полнейший. Примеров масса. Возьмите наших бывших "младореформаторов" в лихие 90 и к чему они привели страну, экономику, образование, здравоохранение и т.д.? И мы продолжаем шлепать по этим граблям!
Андрей Павлов
Ну эти младореформаторы до сих пор неплохо себя чувствуют (кроме Гайдара, не к ночи буде помянут). А поскольку "Кадры решают все", то понятно, что происходит с внутренней политикой, когда нефтью заправляет филолог, космосом - журналист, газом = экономист (предыдущая должность - вице-президент Российского футбольного союза), авиастроительством - торговец, ну и далее по списку.
Регина Станиславовна
А что, рот надо закрыть всем, чтобы молчали, потому что не нравится чиновникам, что про них пишут? Призывают восстановить СССР, потому что людям надоело так жить. Разве мы живем? Мы существуем . Да и президент не баба, что б его хвалить.
Wladimir Соснин
Во имя каких высших государственных интересов строят дворцы за 100млрд рублей на фоне падающих доходов простых россиян?Во имя каких государственных интересов не принимается прогрессивный налог на сверхдоходы и роскошь?Инфляция уже почти съела сбережения граждан в банках России.
Сергей
Во имя каких и чьих интересов грабят россиян, устанавливают нам минимальные корзины выживания, лишили медицины и образования..??
Владимир Домнин
Автор пытается навязать холопскую мораль. "Увы, но есть такая «манечка» у некоторых наших сограждан, которые, явно не от большого ума, считают себя ровней руководству страны". Дальше и читать не стал. Статья написана не от большого ума. Я не считаю возможным подменять "руководство страны", они наделены полномочиями. И я выполняю установленные ими порядки. Но это не значит, что они - люди иного сорта.
Алексей Сафронов
Слава Богу что в статьях публикуется серьезный анализ происходящего в "справедливых" эфирах и прочих черноротых типа патриотических визгов, которые, как в известном мультике у Бабы Яги, всегда несогласны с Президентом России. Разумеется, что тема про "бодливых коров", особенно актуальна, когда сегодня в воздухе реально пахнет войной...
Людмила Анисина
Автор прав,государственный деятель Владимир Путин не провоцирует обострений даже ву острых ситуациях и пытается олухам показать истинное положение агрессивной их политики.Но что ПОНИМАЕТ он,то не понимают простые политиканы и к ним примазывающиеся))) В этом и есть разница государственного мужа и деятеля и политикана)))
Галина Мухний
Как то странно так часто в комментариях к каждой статье звучат упреки чиновникам, которые грабят народ и разворовывают страну, а что вам этих чиновников подбрасывают с космоса? Если вы так все знаете и понимаете, так почему вы до сих пор не стали правильными чиновниками? Дерзайте и поднимайте страну....
Надежда Захарова
Борис Осипов
Андрей Павлов
Это верно, но должна быть все-таки триада: народ-армия-флот. А на народ как при Александре, так и при Владимире просто кладут кое-что.
Борис Осипов
В 90-х...да, а сейчас вопрос риторический...
Natalija Osminina
Если Вы хтите угробить Россию, всенепременно надо навешать на неё люлей в виде всякого сброда - её бывших 14 республик.
Владимр Карпов
Но почему везде нам навязывается ложный термин -"вступили" в ЕС или НАТО. На мой взгляд следовало-бы честно везде заявлять "втянули" в ЕС или НАТО. Такое не было-бы необоснованной грубостью, но тем не менее работало лучше в нашем направлении, а не "партнёров".
Natalija Osminina
Этот процесс для каждой страны проходил по-разному. Кто-то радостно перся, привлеченный видом морковки (как потом оказалось - муляжом), а кого-то втянули элиты.
Леонид
Полагаю, что во внешней политике необходимы, как долготерпеливые уговорщики забугорных "коллег", так и экзальтированная"поддержка" дипломатии в форме "устроителей канала имени Сталина".... В тонусе держать супостата надо всегда, везде и разнообразными способами...ибо, как тот кот Васька, будут слушать и продолжать "жрать сметану". И еще...зря автор считает, что принадлежность к власти уже автоматом предполагает наличие государственного мышления, профессионализма и, как минимум, сверкающего нимба над вельможной тыковкой. Надеюсь, примеры для подтверждения не нужны...
Геннадий Бережнов
С первой частью вашего коммента согласен. Автор говорит далее о позиции ОТВЕТСТВЕННОГО руководителя, коим далеко не все являются в России! А статья Селиванова одна из немногих написана не плохо.
Леонид
И автор и пропрезидентские комментаторы оказывают плохую услугу президенту своими "корявыми" комментами в его поддержку. Наш народ не так глуп, причем независимо от образования!!!
alik3456
А когда будет во имя народа?
Андрей Павлов
как только, так сразу.
alik3456
На кладбище.
Сергей Саенко
Не стоит оценивать деятельность Президента РФ упрощенно. На его плечах ответственность за наше государство, нас, экономику, вызывающую вечные вопросы и проч.. Всё это живой клубок не только проблем, но и побед. И например 20-30 лет мало, чтобы проложить асфальтовые дороги до каждой деревни, да и нужно ли? Огромная Россия, и столь огромна наша ответственность за нее и будущие поколения. Много у нас безграмотных болтунов, ничего не знающих и не желающих знать. Орущие примитивные мыслишки наши либерасты чего только стоят. Трезвость любого общества и его адекватность - вот это проблемы, которые нам надо решать сообща.
bianka Белая
Ну а как же.... Советчиков всегда много: Лошадью ходи, лошадью, дур-рак..."
Андрей Павлов
Да, внешнюю политику Путин ведет прагматично, ну а внутреннюю он отдал на откуп бывшим младореформаторам и их сторонникам. Загнать их в стойло он по каким-то причинам не может (или не хочет). Вон младореформатор Чубайс уже третью госкорпорацию меняет. А народ у него в париях. Для народа у него в основном "я предлагаю...", "нужно упростить...", "предусмотрена помощь..." ну и т.п. А вот ответственности тех, кто не упростил и не оказал, как отсутствовала, так и отсутствует. А вот ответственно за все это кубло младореформаторов-либерастов, а они у Путина неприкасаемые.
Сергей Ковалев
всегда есть две крайности добра и зла, всегда есть выбор между ними... очень хорошо, что Россия в лице её Президента не ищет конфликтов, а работает на доброжелательность в отношениях, призывая всех, кто на то способен, откликнуться тем же.
Вячеслав Пронин
Отличная статья умного автора!
Татьяна Леухина (Журавлёва)
Во внешней политике мы научились закрывать рты недругам и ставить их на место. А что внутри страны творится? Опустили население на дно, лишили нормальной медицины, образования, работы. Цены растут не по дням, а по часам, штрафы и налоги для народа, а зарплаты поднимаются лишь у чиновников! Может хватит уже грабить население?
Алексей Сафронов
Не надо призывов от "населения", а лучше от себя лично, если вас "ограбили", то обращайтесь соответственно... Меня например никто не ограбил, а потому-то я считаю о нынешней ситуации совсем-совсем иначе.
Галина Чемарина
Внешняя политика грамотная и все это видят, но почему с внутренней то полный крах, у простового народа нет возможности чего-либо добиться по закону. Как правоохранители говорят "у нас нет законов" когда надо допустим доказать факт мошенничества. И получается эта вся система стоит на стороне мошенников, жуликов и воров, только потому что они говорят "а мы этого не делали". С данной политикой народ отдан на растерзание и жулья и полиции.
Галина Чемарина
Внешняя политика грамотная и все это видят, но почему с внутренней то полный крах, у простового народа нет возможности чего-либо добиться по закону. Как правоохранители говорят "у нас нет законов" когда надо допустим доказать факт мошенничества. И получается эта вся система стоит на стороне мошенников, жуликов и воров, только потому что они говорят "а мы этого не делали". С данной политикой народ отдан на растерзание и жулья и полиции.
Лаврентий Палыч Берия
Вова ещё и историк? Он хоть вылез из советской галоши? Куда сам себя осадил. Его опусы про СССР зашкаливают креативом.
Лаврентий Палыч Берия
Гениально! До слёз.
Лаврентий Палыч Берия
В США хоть знают об этом?
Лаврентий Палыч Берия
и спорить не с чем
Лаврентий Палыч Берия
тут о своём о родненьком...
Лаврентий Палыч Берия
со знанием вопроса
NVS66 SergeiShulepov
Установка блоков оплачивается кем то или даруют.
Лаврентий Палыч Берия
Кто дарует атомные блоки? Палёной водки сглотнули?
NVS66 SergeiShulepov
Одной вакцины годной хватит, как и водка в одну цену. Зачем мудрить или кого обмануть?
NVS66 SergeiShulepov
Берии Л.П. давно нет рекомендую к мертвым себя пока не причислять.
Лаврентий Палыч Берия
Засунь свои рекомендации себе в тёмное и сырое место. Рекомендатель х..ров. Кто ты такой вообще? Что бы тебя слушать? и тем более прислушиваться. Планктон плавающий в унитазе и пытающейся гуамо хватать которое мимо проплывает. Рекомендует он, ну пи... раздайся грязь, свиня идет. Как то скромнее нужно о своей персоне.
Лаврентий Палыч Берия
Берия человек которого я уважаю, за дела, за то, что как и Сталин НЕ врал народу! Оболганный и убитый жидосионистами.
Лаврентий Палыч Берия
скромность украшает
NVS66 SergeiShulepov
мне дают я тоже не считаю.
Ritchie Blackmore
Знаменитые фразы, ёмкие. Прямо Цицерон - отец Отечества.
Лаврентий Палыч Берия
О! Функционер ЕР, правая или левая рука Путина? Или вы просто видный "член"?
bianka Белая
Есть " птенцы гнеза соросиного", трудящиеся за зарплату, а есть масса полезных идиотов, бескорыстно помогающих им.
Ritchie Blackmore
bianka Белая, боты-путинята к какой категории относятся?
Николай ИВАНОВ
Да большая масса населения не имеет такой базы информации, как президент, но на интуитивном уровне это большинство высказывает свое отношение к тому или иному событию и возможному решению. Так, что не надо относиться пренебрежительно к этому большинству.

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