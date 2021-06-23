Во имя высших государственных интересов

Ради величия и процветания России всегда полезно быть сдержанным на язык и настроенным максимально благожелательно к окружающему миру Новая статья Президента РФ Владимира Путина ««Быть открытыми, несмотря на прошлое», поводом для написания которой стало 80-летие начала Великой Отечественной войны, вряд ли будет воспринята однозначно и достаточно адекватно в нашем, чего греха таить, пронизанном нигилизмом обществе, коему в тягость даже соблюдение элементарных санитарных норм в период эпидемии.