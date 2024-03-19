Более 500 арендных квартир проверили полицейские в Мангистау

Для поддержания общественного порядка, своевременного предупреждения и пресечения правонарушений и преступлений по всей Мангистауской области проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок», передает inAktau.
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